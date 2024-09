Clai cinque set a Offanengo per fare il rodaggio Buoni spunti da Ravazzolo Bacchilega e Pomili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024)IMOLA 2 (25-13; 23-25; 26-24; 25-17; 13- 15): Bridi 4, Martinelli 15, Salvatori 7, Compagnin, Favaretto 6, Campagnolo 9, Tellone (L), Rodic 14, Tommasini (L), Caneva 9, Nardelli 15, Pinetti, Bole 8. All. BolzoniIMOLA:6, Rizzieri 2,8, Pinarello 3, Mescoli 4,10, Arcangeli ne, Migliorini 2, Mastrilli (L), Gambini (L), Visentin 3, Messaggi 4, Bulovic 9, Stival 14. All. Caliendoset per, per cercare di capire a che punto è la squadra a poche settimane dall’esordio in serie A2. Laha giocato sul campo dell’formazione di pari categoria. Sul 3-1 per le ragazze di casa, i due team hanno deciso di giocare anche un tie break per testarsi ancora di più sulla distanza deiset.