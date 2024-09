Bolkestein rinviata | tre anni di proroga non bastano ai bagnini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Cesenatico, 15 settembre 2024 – Il futuro delle spiagge italiane si decide in queste settimane. Il decreto legge del governo presentato lo scorso 4 settembre ha tracciato un percorso per l’applicazione delle evidenze pubbliche delle concessioni demaniali in base alla direttiva. Nel documento c’è la possibilità per i Comuni di pubblicare i bandi di gara entro il 2027, con il riconoscimento agli attuali concessionari degli investimenti fatti negli ultimi 5, ma non il riconoscimento del valore aziendale dello stabilimento balneare.