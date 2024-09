Vuelle Un altro torneo per capire la serie A2

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Unalle porte per la Carpegna Prosciutto, il secondo dopo quello di Lignano Sabbiadoro che ha aperto i duelli contro squadre diA2, lo scorso week-end. Dopo aver incontrato Forlì e Vigevano - una persa di misura e una vinta ai supplementari, quindi all’insegna del massimo equilibrio – lasarà di scena oggi a San Sepolcro aprendo il quadrangolare alle 18 con la prima sfida che la metterà di fronte alla neo-promossa Avellino. Alle 21 ilproporrà come secondo match Nardò-Scafati, nel quale si affrontano la prima avversaria di campionato dei pesaresi contro l’unica formazione diA presente alla ‘Dukes Cup’. In proposito, Scafati sembra già una polveriera: coach Marcelo Nicola è stato messo in discussione ancor prima che inizi il campionato.