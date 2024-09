Tamberi Fabbri Iapichino | l’Italia vince tutto in Diamond League! Tebogo sconfitto stoccate di Bol e Wanyonyi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) A Bruxelles (Belgio) è andata in scena la seconda e ultima serata dedicata alle finali della, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. La stagione della Regina degli Sport si è così ufficialmente conclusa con l’assegnazione dei diamantoni e degli assegni da 30.000 dollari per i vincitori delle singole gare.festeggia i meravigliosi successi di Leonardo, Gianmarcoe Larissa. RISULTATI FINALIOGGI GETTO DEL PESO (MASCHILE) – Leonardoha aperto la magica serata tricolore con una superba spallata da 22.98 metri: record italiano migliorato di tre centimetri e spettacolare trionfo, battendo lo statunitense Ryan Crouser. Il Campione Olimpico e primatista mondiale si è fermato a 22.79 metri, terzo il giamaicano Rajindra Campbell (21.95 per il bronzo olimpico).