Spiaggia ripulita da una tonnellata e mezzo di rifiuti

(Di sabato 14 settembre 2024) LIDO DI VOLANO Sono stati una sessantina i volontari che hanno partecipato alla 7^ edizione dell’iniziativa "Insieme per il creato" che ogni prima domenica di settembre ha l’obiettivo di ripulire ladi Lido di Volano dopo il periodo estivo. Appuntamento al bagno Cormorano per pulire il tratto di costa che separa la località dalla foce del Po di Volano. Insieme hanno rimosso quasi unae mezza di plastica eabbandonati tra i quali anche boe, reti per l’allevamento, pneumatici, taniche e tanto polistirolo proveniente dalle attività di pesca. Isono stati trasportati via mare col gommone del Circolo Nautico di Volano fino al punto di ritiro concordato con Clara.