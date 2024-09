Mostro di Firenze il giallo nel giallo | sarà riesumato il corpo di Vinci primo sospettato dei delitti I dubbi della moglie | cosa non torna

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 14 settembre 2024) Unnel, quello che va avanti dal 1982 almeno. Quando, in quantodi essere l’autore deideldi. E poi scagionato e rimesso in libertà dopo il delitto di Giogoli del 1983 – avvenuto mentre era in cella – le forze dell’ordine trovarono il cadavere di Francesco. L’uomo che le indagini diedero per ucciso e carbonizzato nel 1993. I suoi familiari, però, ipotizzano da sempre uno scenario diverso. A partire dall’ipotesi che quel, a lui attribuito, non fosse il suo. E allora, è notizia di oggi,riesumata la salma di Francesconel 1982 di essere il “di”. Ma in un certo senso scagionato dai successiviavvenuti mentre era detenuto in cella.fu trovato morto nell’estate del 1993 in circostanze misteriose.