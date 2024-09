La stagione sugli alpeggi valtellinesi | il bilancio è positivo ma vanno studiati degli aiuti mirati per chi lavora in montagna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Sondrio, 14 settembre 2024 – Laè terminata. Le mandrie tornano in pianura, nelle stalle. Dopo i tanti problemi avuti l’anno scorso, quando la siccità aveva compromesso la produzione di fieno ed era mancata anche l’acqua per abbeverare il bestiame, quest’anno laè andata decisamente bene per gli allevatori grazie anche alle nevicate abbondanti di fine inverno e, in generale, alle condizioni meteo del 2024. “Ogni anno laha le sue difficoltà – dice Gianmario Tramanzoli, vice presidente regionale dell’Aral (Associazione regionale allevatori Lombardia) – ma quest’anno bisogna essere onesti e dire che, complessivamente, è stata un’ottima