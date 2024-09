GF chi è Michael Castorino | età lavoro Instagram fidanzata

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di sabato 14 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 14 Settembre 2024 8:41 am by Redazioneè un concorrente Nip del Grande Fratello, l’edizione che inizia il 16 settembre 2024. Il gieffino fa parte della categoria Non famosi e la sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini è stata annunciata da Davide Maggio. Perquesta è la prima volta che partecipa a un programma televisivo, ma è conosciuto tra i volti noti del mondo dello spettacolo ed è apparso in TV in alcuni spot. Ad esempio, ha avuto modo di conoscere fuori dalla Casa Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez, Luca Argentero, Michelle Hunziker e altri. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su