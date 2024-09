Fonseca serve un altro Diavolo Il Milan è obbligato a ripartire | Nessun caso siamo da scudetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Incassare e rilanciare. Non è certo il gioco che ha in mente Paulo. Ma, di fatto, è quello che al momento gli tocca fare, fuori dal campo. Anche (e soprattutto) per quello che ha raccolto dentro, al campo. Due punti in tre partite, bottino così magro sulla sponda rossonera del Naviglio non si vedeva da tredici anni, dai tempi (curiosamente) di quel Massimiliano Allegri la cui ombra, in qualche modo, ritorna sempre. Non è la sola. Così, al portoghese, resta lo scomodo ruolo di parafulmine su tutte le questioni aperte, di campo e non solo. Il gioco dominante intravisto nell’estate a stelle e strisce spazzato via dalle ripartenze di Torino, Parma e Lazio, tanto che di dominante, ora, ci sono piuttosto le grane alle voci “mancanza di equilibrio” e “gol fotocopia incassati”. Ma anche la gestione del post cooling break e dei suoi protagonisti Theo Hernandez e Leao.