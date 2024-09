Baseball | terza notte da partente per Samuel Aldegheri ma gli Angels perdono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Non va troppo bene lada lanciatorein MLB di, che comunque si è riuscito a guadagnare una certa fiducia (e non è poco, considerando la spietatissima concorrenza della massima lega professionistica americana). I suoi Los Angeles, infatti, sono stati sconfitti dagli Houston Astros per 5-3, e l’italiano è rimasto sul monte di lancio per due inning e parte del terzo. Non gli è nemmeno andata bene, perché si è sempre trovato sotto pressione, finendo con 6 valide concesse, 4 punti entrati durante la sua presenza in campo, 5 basi su ball, nessuno strikeout. A metà dellaripresa è stato sostituito da Ryan Miller. In particolare, i guai disono iniziati con la base su ball a basi piene dell’1-0 concessa a Josè Altuve, poi è arrivata la volata di sacrificio di Yordan Alvarez capace di generare la sequenza di eventi del 2-0.