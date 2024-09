Azzurri Partner Cup Barzagli | Sempre piacevole entrare a Coverciano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Andreaè tornato a, anche se in una veste diversa. L’ex difensore di Fiorentina, Juventus e Palermo ha indossato la maglia azzurra come allenatore-giocatore di Socios.com, una delle 30 aziende impegnate nell’Cup. “Èe percorrere quel corridoio – confessa il campione del Mondo 2006 -, dove sono appese tantissime foto piene di bei ricordi. Sono contento di essere qui, perché c’è un entusiasmo incredibile, che solo lo sport sa trasmettere. È bello vedere ragazzi di tutte le età, anche dei ‘vecchietti’ come me (ride, ndr), giocare a calcio e divertirsi in un posto magico come. Il forte senso di unione che c’è tra le aziende e la Nazionale si respira anche in campo“.ricorda le 73 presenze in Nazionale: “Ho vissuto l’esperienza più bella che ci sia – conclude -.