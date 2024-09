Sinner? Neanche l' ultimo dei cretini | Angelo Binaghi spiana Kyrgios

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Ormai solo l'deilo pensa"., presidente della Federtennis, torna sulla polemica su Jannike la sua positività al Clostebol risultata lo scorso marzo in una intervista concessa al direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. E le sue parole sono durissime. Come noto, l'Itia ha scagionato il tennista azzurro, numero 1 al mondo, non ritenendolo responsabile della positività, causata da una pomata contenente Clostebol usata dal suo fisioterapista per curare una ferita al dito ed entrata nell'organismo del 23enne di San Candido durante un massaggio. E la stessa Wada, l'agenzia internazionale anti-doping, non pare intenzionata a presentare ricorso. "Lo conosco da sempre - spiega il massimo dirigente del tennis italiano riguardo a-, fin da quand'era piccolo.