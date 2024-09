Prezzi in aumento in autunno per bollette e non solo | fino a 2970 euro a famiglia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 13 settembre 2024) Con l’arrivo dell’, le famiglie italiane si trovano nuovamente a fare i conti con undelle spese domestiche e non. Nonostante una leggera flessione dei costi energetici rispetto agli anni precedenti, i rincari non accennano a fermarsi, colpendo settori chiave come le, la TARI, le spese per il riscaldamento e l’alimentazione. Secondo l’Osservatorio nazionale Federconsumatori (ONF), la spesa complessiva per i mesi autunnali del 2024 raggiungerà un totale di 2.970,35per, con undi 45,65rispetto all’del 2023.autunnale: i dati Federconsumatori Come accade ogni anno, l’ONF di Federconsumatori ha tracciato una mappa delle principali voci di spesa che gravano sulle famiglie italiane nel periodo tra settembre e novembre.