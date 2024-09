Piantedosi sui cortei del 7 ottobre | Si a manifestazioni ma non celebrazione di eccidi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 13 settembre 2024) AGI - "Consentiremo ogni libera espressione, anche di critica legittima, contro qualsiasi Governo, che sia quello israeliano, palestinese o italiano, ma non formule didi. Ci sono delle valutazioni che si stanno facendo in queste ore e in questi giorni e questo sarà il paradigma in base al quale saranno prese le decisioni". Parlando con i giornalisti ad Avellino, a margine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, il ministro dell'Interno Matteo, commenta così l'ipotesi di vietare il corteo pro-Palestina in programma a Roma il prossimo 5per motivi di ordine pubblico. "Da quando è insorta la crisi - argomenta - ci siamo contraddistinti rispetto ad altri Paesi europei per aver consentito ogni libera manifestazione del pensiero, anche quando questo ha comportato un presidio di sicurezza importante.