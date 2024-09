Napoli verso l’addio a Castel Volturno | De Laurentiis pianifica la nuova casa azzurra

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 13 settembre 2024) Illascerànel 2025. Depunta a posare la prima pietra del nuovo centro sportivo nella primavera dello stesso anno Aurelio Deguarda al futuro deloltre il campo. Il patron azzurro, dopo aver rinnovato squadra e dirigenza, punta a rivoluzionare anche le infrastrutture del club. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, ilsi prepara a lasciare. Il quotidiano rivela: “L’altra grande sfida è il centro sportivo, ilsi sta guardando intorno per andare via tra poco più di un anno da, l’obiettivo è porre la prima pietra dellanella primavera del 2025” Il progetto di Denon si limita al centro sportivo; il presidente sta valutando opzioni anche per lo stadio, sebbene la priorità sia ladella squadra.