Maratona notturna in bicicletta Poi pista ai runner

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Unadi ciclismo, poi il “risveglio“ con 30 chilometri di corsa. All’autodromo di Monza doppio appuntamento nel fine settimana con F1RE - 12H Circuit Cycling Marathon e Monza21. I ciclisti partiranno domani alle 19.30 e pedaleranno fino alle 7.30 di domenica, quando lascerannolibera ai. Il via alle 9 per le gare competitive a cui seguiranno gli eventi non competitivi. Cinque le gare proposte: 10, 21 e 30 chilometri delle competitive e le due prove non competitive di 5 e 10 chilometri. Tra i top, nella 30 km ci saranno i vincitori delle ultime due edizioni, Riccardo Mugnosso (Atletica Vis Nova Giussano) e Andrea Soffientini (Asd Dinamo Running).