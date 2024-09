Maestri oro agli Europei | Che gioia incredibile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Solo come talismano adesso in Nazionale dovreste portarmi sempre". Con l’oro della staffetta mista appena messo al collo, il debuttante azzurro Mircopuò concedersi una battuta col ct Velo: è curioso che un ciclista soprannominato Paperino si trasformi in portafortuna. Miracolo deglie delle strade del Limburgo. Perché non solo con i singoli:vinciamo l’oro a cronometro anche con la squadra. Meglio, con la staffetta mista, la cosiddetta team relay, tre uomini e altrettante donne in ordine di apparizione: è la seconda volta che succede in cinque edizioni, la prima nel 2021. La staffetta azzurra – Affini, Cattaneo,, Cecchini, Guazzini, Masetti – contiene la rimonta della Germania, lasciandola a 17 secondi; il bronzo va al Belgio, che orfano di pezzi grossi come Evenepoel e Van Aert, è lontano un minuto e mezzo.