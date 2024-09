Ma quanto sei dimagrita! Giovanna Civitillo torna in tv e lascia senza fiato fisico al top

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) Si sono riaccesi i fornelli di “È sempre mezzogiorno!”. Antonella Clerici èta lunedì 9 settembre alle 11.55. Tante sorprese e novità per il pubblico grazie ai giochi telefonici inediti, che metteranno in palio buoni spesa e set di pentole. Gli spettatori potranno inoltre dedicare una ricetta a una persona cara o a un evento particolare. Ovviamente non mancano gli chef provenienti da tutta Italia con le loro originali ricette spiegando passo dopo passo la preparazione. Torneranno in studio i protagonisti del cast fisso: la nutrizionista Evelina Flachi consiglierà come coniugare gusto e benessere. Il simpatico factotum Alfio Bottaro irromperà in studio con nuovi travestimenti e gag. E Fulvio Marino, maestro panificatore, ogni giorno sfornerà gustosi pani, dolci, pizze e focacce.