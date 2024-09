L’M-346 di Leonardo sarà il nuovo aereo delle Frecce tricolori

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’aeroporto militare di Istrana, sede del 51° Stormo dell’Aeronautica militare, ha dato il bentornato alledopo la tournée che ha visto i piloti e gli avieri italiani esibirsi tra Canada e Stati Uniti. Presenti alla cerimonia le alte cariche civili e militari, tra cui il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il ministro della giustizia, Carlo Nordio, il vice-presidente del Senato, Gian Marco Centinaio, il Capo di stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e il Capo di stato maggiore dell’Aeronautica, generale di squadra aerea Luca Goretti.. L’evento è stata un’occasione per ripercorrere il viaggio della Pan in Nord America e per celebrarne i successi. “La più prestigiosa formazione acrobatica del mondo”, nelle parole del Cavo Dragone.