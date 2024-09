Gnaffo che bella storia La merceria fa 75 anni | Festeggiate con noi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Pesaro, 13 settembre 2024 –. A Pesaro, se lo scrivi con la lettera maiuscola, ha due significati: primo è il nome dellapiù longeva di Pesaro, quella che oggi ha sede in via Barignani 44. Secondo era il soprannome del vecchio Cambrini, fondatore, insieme alla moglie, delladi famiglia, quella che 75fa si trovava in via Almerici. E’ con una punta di orgoglio che Gabriella Dolci e Beatrice Del Piccolo, le titolari che nel 2007 hanno spostato la sede dellain via Barignani, hanno organizzato, per domenica, una giornata di festa, con laboratori di uncinetto, macramé e lavoro a maglia, dalle 10,30 alle 19,30, volendo omaggiare con l’arte del saper fare il 75esimoversario. “Per i laboratori di domenica – spiegano Dolci e Del Piccolo – non serve avere esperienza, mentre è obbligatorio prenotarsi al 3498797596”. Il costo di ogni workshop è 20 euro.