DIARIO DI UN’AVVENTURA ARTICA di Arthur Conan Doyle | recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 13 settembre 2024)diè ildi bordo cheha redatto durante i sei mesi circa passati sulla baleniera Hope, su cui era imbarcato come medico. La Nutrimenti mare lo ha pubblicato nel 2024, in un’edizione corredata di illustrazioni e tabelle sul pescato create dallo stesso autore. Trama Il ventotto febbraio del 1880, il ventunenne laureando in medicinasi imbarcò sulla baleniera britannica Hope per due motivi principali: da una parte il suo compagno di corso alla Facoltà di Medicina, Claud Currie, gli chiese di prendere il suo posto a bordo; dall’altra, il lavoro sarebbe stato ben pagato e, non provenendo da una classe abbiente, avrebbe volentieri contribuito a risollevare le finanze della famiglia. Così ebbe inizioraccontata puntualmente, giorno dopo giorno, attraverso l’Artico.