Allarme phishing per PostePay | ecco come difendersi dalla nuova truffa online

(Di venerdì 13 settembre 2024) Poste Italiane ha diffuso in questi giorni un avviso rivolto ai consumatori in merito ad una. Si tratta di una tipologia diche riguarda la cartaevitare laL’utente riceve una e-mail che hamittente servizio@-evolution.info ed haoggetto “Importante: Attivare il nuovo sistema di sicurezza”. Il destinatario, in estrema sintesi, viene avvisato che dal 14/9 non sarà più in grado di utilizzare la propriaa meno che non provveda all’attivazione del nuovo sistema di sicurezza web. Per farlo, viene invitato a cliccare sul link presente nella e-mail. Bisogna prestare la massima attenzione a questa e-mail oltre, ovviamente, a non cliccare sul link indicato. In caso di dubbi sul funzionamento della propriaè possibile contattare il servizio clienti di Poste.