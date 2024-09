The Batman | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 12 settembre 2024) The: trama, cast e streaming delsu Italia 1 Questa sera, giovedì 12 settembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Thedel 2022 co-scritto, diretto e co-prodotto da Matt Reeves. Basato sul personaggio didi DC Comics, è un reboot del franchise cinematografico, ed è la prima pellicola del TheUniverse. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ad Halloween, il sindaco di Gotham City Don Mitchell Jr. viene assassinato da un misterioso killer mascherato che si identifica come l’Enigmista. Il giovane e solitario miliardario Bruce Wayne, che opera da due anni come vigilante mascherato nelle vesti di, indaga sull’omicidio assieme al Dipartimento di polizia di Gotham City (GCPD). Il tenente James Gordon scopre un messaggio che l’Enigmista ha lasciato per