Roma investito da auto a Casal Monastero | morto 54enne

Ieri sera, intorno alle 19, un uomo di 54 anni, di nazionalità italiana, è stato tragicamenteda una Volkswagen Passat in via Belmonte in Sabina, nella zona di. L'incidente ha scosso il quartiere, lasciando i residenti increduli e profondamente colpiti dalla notizia. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dell', un uomo di 67 anni anch'esso italiano, è stato il primo a prestare i soccorsi alla vittima. Nonostante i suoi sforzi e quelli dei sanitari giunti sul posto poco dopo, per ilnon c'è stato nulla da fare: l'impatto è stato troppo violento e i tentativi di rianimazione sono risultati vani. Gli agenti della Polizia Locale del IV Gruppo Tiburtino sono intervenuti sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dei fatti.