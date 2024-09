Range Rover Sport oltre il top

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 12 settembre 2024) LaSV è benchmark nel segmento, ineguagliabile per tecnologie innovative e capacità dinamiche in una visione assertiva e moderna del Modern Luxury, di cui oggi, laSV EDITION TWO. La nuovaSV EDITION TWO offre un esterno disegnato dalle prestazioni, con quattro nuovi temi annunciati per il 2024. Ogni tema è stato particolarmente curato per garantirne la presenza assertiva e la personalitàiva su strada: Blue Nebula Matte, Ligurian Black Gloss, Marl Grey Gloss e Sunrise Copper Satin. Ognuna accosta tinte esterne uniche a nuove finiture in fibra di carbonio, e sedili SV Performance in una gamma di colori, che offrono ai clienti una scelta di innovativi tessuti in maglia o pelle Windsor, per uno spazio interno dinamico, tecnico e accogliente.