Processo Manchester City lunedì l’udienza sulle 115 accuse | cosa rischia

(Di giovedì 12 settembre 2024) Calendarizzato perprossimo ildella Premier League che riguarda le 115mosse al. Il club allenato da Pep Guardiola è accusato di aver infranto le regole del Fair Play Finanziario per oltre 100 volte nell’arco di 9 anni, dal 2009 al 2018, non fornendo informazioni finanziarie accurate. Tra lerivolte ai campioni d’Inghilterra c’è quella di non aver rivelato completamente i compensi di uno dei loro manager in un periodo di quattro anni. L’ipotesi è che esistesse un contratto rimasto segreto, mentre uno dei manager veniva pagato molto di più di quanto dichiarato in maniera ufficiale. La Premier sostiene inoltre che ilnon ha rispettato le regole del fair play finanziario della UEFA per un periodo di cinque anni.