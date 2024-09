Perché i Navy Seals si preparano all’invasione di Taiwan

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il mitologico “Team Six” deiè stato addestrato per missioni speciali in caso la Cina dovesse decidere di invadere. Lo scoop è dell’informatissimo Demetri Sevastopulo per il Financial Times e ci aiuta a raccontare che per il Pentagono la reazione a un’azione offensiva cinese contro Taipei è già passata alla pianificazione tattica. Ossia è uscita dal tavolo della mera ipotesi di carattere strategico, e viene ormai considerata qualcosa di possibile. D’altronde è lo stesso intensificarsi delle manovre anfibie dell’Esercito di liberazione popolare attorno all’isola a far pensare che anche Pechino stia portando avanti prove di annessione militare. Prima di andare avanti e a scanso di equivoci: questo non significa che c’è una programmazione, un’agenda bene precisa per l’attacco.