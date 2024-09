Il Cardinale Zuppi ad Acerra per aprire il Convegno Diocesano

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Pellegrini di speranza. Verso il Giubileo” è il tema che il Vescovo Antonio Di Donna ha scelto per la tre giorni di preghiera e riflessione che vedrà la partecipazione delLa Chiesa disi prepara al Giubileo del 2025. E celebra il suoalla presenza delMatteo Mario, arcivescovo di Bologna. Il presidente della Conferenza episcopale italiana apre i lavori del consolidato appuntamento ecclesiale venerdì 13 settembre alle ore 17 in Cattedrale. «Pellegrini di speranza. Verso il Giubileo» è il tema della tre giorni di preghiera e riflessione che il vescovo Antonio Di Donna inserisce, «dopo la Messa crismale», tra le manifestazioni importanti dell’«unità diocesana». Per questo sollecita «la vostra partecipazione» nell’invito alla diocesi.