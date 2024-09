AEW | Will Ospreay e Kyle Fletcher sono i nuovi primi sfidanti ai titoli di coppia dei Bucks

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ieri notte a Dynamite,stati decretati idei campioni diAEW Young. Gli EVP’s in quel di All Out hanno difeso con successo le loro cinture dall’assalto portato da Claudio Castagnoli e Wheeler Yuta. Oraall’orizzonte emersi un Casino Gauntlet Match che ha visto partecipare diversi tag team. Ecco come è andata.per idihanno vinto il Casino Gauntlet Match svoltosi ieri notte a Dynamite, diventando così idei campioni diYoung. Nonostante abbia lasciato la Don Callis Family, l’International Champion si è riunito con il suo migliore amicoe i due hanno portato a casa la vittoria, anche se il pubblico parteggiava per gli Outrunners.