Venezia Filippo Antonelli | Avevamo tre obiettivi Maggiore sfumato all’ultimo

(Di mercoledì 11 settembre 2024), Sporting Director & General Manager delFC, ha parlato in sala stampa della situazione della sua squadra al termine del calciomercato: “Con Di Francesco abbiamo concordato trefondamentali. Il primo obiettivo era la ricerca di un allenatore da progetto. Poi volevamo creare un progetto a lungo termine, attraverso l’investimento su giocatori giovani e di prospettiva, come i giocatori che sono arrivati in estate durante la sessione di mercato ed i ragazzi del settore giovanile che sono andati in prestito o che hanno già esordito in Serie A. Il terzo obiettivo cheera quello della sostenibilità economica volta a garantire il futuro del club. Detto questo ci tengo a fare chiarezza sull’ultima operazione di mercato legata a Giulio. Si è trattato di un’opportunità dell’ultimo momento che abbiamo provato a cogliere.