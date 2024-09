Torna lo ’zaino sospeso’ | Aiutiamo le famiglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Con l’iniziativa di solidarietà ‘Zaino, Lions Club Modena Romanica e Modena Estense tendono una mano in aiuto di tanti alunni che frequentano le scuole della città e provengono da situazioni di fragilità economica e familiare. Proprio ieri mattina, infatti, ragazze e ragazzi delle comunità semiresidenziali gestite dal Patronato dei Figli del Popolo, insieme ai figli delle mamme sostenute dalla Casa delle Donne di Modena hanno ricevuto in dono materiali scolastici nuovi per a iniziare al meglio le lezioni. Aprendo uno zainetto gli studenti, troveranno quaderni, matite, gomme, bianchetti e calcolatrici, senza dimenticare raccoglitori, diari, fogli, righelli e squadre: strumenti indispensabili, sebbene costosi, per cominciare serenamente l’anno scolastico.