Tassista-calciante derubato acciuffa il ladro che lo ha ferito

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Firenze, 11 settembre 2024 – Si è fermato per prendere un panino e quando è uscito quasi non credeva ai suoi occhi: qualcuno, in una manciata di secondi, si è avvicinato alla sua auto bianca e dopo aver spaccato il finestrino ha portato via il telefono che era all’interno. Quando il proprietario lo ha rincorso per bloccarlo e recuperare la refurtiva, il malvivente lo hacon un’arma da taglio. E’ successo lunedì sera in viale Fratelli Rosselli. Vittima Riccardo Lo Bue (nella foto), il45enne che da circa un anno fa ilmentre da 25 gioca nella squadra dei Rossi. Sul posto la polizia di stato e un’ambulanza per il primo soccorso. Il 45enne dopo essere stato a fare denuncia, si è recato a Santa Maria Nuova da dove è uscito con una prognosi di cinque giorni. Secondo quanto ricostruito, alle 22.