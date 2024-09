Sarri vuole tornare in panchina | Spero prima di gennaio Sogno il Boca

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “Con l’inizio della nuova stagione, mi è cresciuta forte la voglia di esserci dentro, diin campo.di”, così Maurizio. Lo scorso 13 marzo, con la Lazio al nono posto in classifica, ammaina bandiera rassegnando le dimissioni. Adesso, però, quellaabbandonata in preda all’amarezza e allo scoramento, lo chiama.a guidare una squadra,, e spera di poterlo fare al più presto, confessa in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. “Dipenderà dalle situazioni, dalle offerte che riceverò, dalle motivazioni. Dalla telefonata che mi trasmetterà più adrenalina”, spiega. “Non mi vedo all’ultimo ballo. Ho ancora voglia di allenare e penso di essere nelle condizioni di poter dare qualcosa”, ammette con franchezza.