Pallamano Publiesse Chiaravalle Santiago Romero è il nuovo allenatore della squadra di Serie A2 Femminile

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il 35enne, argentino, viene dall’esperienza alla Raimond Sassari. Sarà anche Match AnalystA Gold, direttore tecnico del ramoe istruttore nel vivaio. Coach Fradi alla guidadiB e di varie under maschili, 11 settembre 2024 – Laimpreziosisce lo staff tecnico con l’arrivo di. Il noto tecnico argentino è ilprimache militerà nel campionato diA2 (girone C). E non solo:sarà il Match Analyst inA Gold, il direttore tecnico del ramoe l’dell’Under 16, 14 e 12 Femminili. Chi è, classe 1988, è nato a Neuquén, vanta un passato da tecnico al River Plate e la sua esperienza più recente l’ha vissuta in casa Raimond Sassari.