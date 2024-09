Missili a lungo raggio Usa il Cremlino promette | Risposta appropriata La minaccia del presidente della Duma | Costretti ad usare armi più potenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 settembre 2024 - Il possibile, ormai certo, ok di Washington all'uso dida parte delle forze ucraine contro la Russia, non lascia tranquillo ilche ha promesso una" in caso del via liberaCasa Bianca. E sempre isono al centro anche delle preoccupazioni di Kiev e degli alleati, che dall’altra partebarricata temono le forniture di quelli balistici dall'Iran a Mosca. Peskov: “Biden ha già deciso, manca l’ufficialità” Secondo il portavoce del, Dmitri Peskov, anche se ilamericano Joe Biden ha dichiarato che stava "lavorando sulla questione", l'autorizzazione all'Ucraina ad utilizzare iAtacms per colpire in profondità il territorio russo "probabilmente è già stata presa", e gli Usa ora vogliono solo "formalizzare la decisione" davanti all'opinione pubblica.