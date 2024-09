IndyCar Palou vs Power a Nashville Chi vincerà il titolo 2024?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Alexe Willsono pronti a sfidarsi aper ilnella NTTSeries. Lo spagnolo di Chip Ganassi Racing si contende il primato con l’australiano del Team Penske, i due sono separati da 33 lunghezze alla vigilia della 17ma ed ultima corsa dell’anno. Il primo insegue il terzo sigillo nella serie in quattro anni dopo le gioie del 2021 e del 2023. Il catalano ha perso tanti punti nell’ultimo doubleheader in quel di Milwaukee Mile, competizione potenzialmente decisiva nell’assegnazione del. Il 9 dello schieramento è stato limitato in modo significativo da un problema tecnico durante la race-2,ha potuto quindi recuperare terreno fino a portarsi a 33 punti dal vertice.