Golf | a Napa parte l’autunno del PGA Tour In scena il Procore Championship

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’abbiamo conosciuto negli ultimi anni come Fortinet, e prima ancora come Safeway e Frys.com Open. Si tratta del, evento che apre la stagione autunnale, quella se vogliamo spesso riservata a chi cerca risultati di rilievo dopo la FedEx Cup, del PGA. Si gareggia al Silverado Country Club di, in California, un par 72 sito sostanzialmente dentro il Silverado Resort che l’ufficio del censimento degli USA considera entità autonoma, stimando che vi abitino un migliaio di persone. C’è una stella dichiarata qui, ed è Sahith Theegala, che con una vittoria potrebbe salire al numero 9 del mondo. Particolare il fatto che, nonostante si possa definire l’Irish Open più qualificato rispetto al, sia questo a dare più punti per l’OWGR: una stortura nata con la riforma e che spesso ha oltremodo penalizzato ileuropeo.