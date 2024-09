Europei di ciclismo Affini d’oro e Cattaneo di bronzo nella cronometro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Sono partiti con una doppietta sul podio glidi, con gli azzurri a brillareprova dellaindividuale: Edoardoha vinto laelite maschile che si è tenuta sulla distanza di 31,3 chilometri con partenza da Heusden ed arrivo ad Hasselt, nel Limburgo, in Belgio.si è imposto chiudendo con il tempo di 35'15"47, tempo che ha permesso al 26enne corridore mantovano di precedere il favorito, lo svizzero Stephen Kung (35'25"06), medaglia d'argento, e l'altro azzurro Mattiain 35'35"13., professionista del Jumbo-Visma, ha centrato con quello di oggi l’ennesimo sigillo in carriera e il sesto podio in una rassegna continentale, dato che in passato aveva già vinto il titolo a Nyon 2014prova in linea juniores, a Glasgow 2018crono under 23.