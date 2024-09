Coppa Davis 2024 inizia l’avventura dell’Italia | c’è il Brasile di capitan Oncins dall’incubo Maceiò a Bologna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Per il terzo anno di fila l’Italia ospita uno dei quattro gironi di qualificazione alla fase finale delle Finals di. Nel, la difesa dell’Insalatiera comincia dal. La selezione verdeoro è solo in apparenza la meno quotata del lotto, perché nasconde qualche insidia che è sempre bene tenere presente. Le scelte di Jaime, che fu protagonista attivo nell’incredibile quarto di1992 (uno dei peggiori incubi dellache fu per l’Italia), ruoteranno indubbiamente tutte attorno a Joao Fonseca e Thiago Monteiro, evidentemente i due singolaristi designati. Fonseca, grande talento del tennis non solo brasiliano, ma internazionale, ha ancora tutto da dimostrare nonostante alcune buone performance, e questa è per lui una buona occasione di riuscirci.