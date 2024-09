Confronto Presidenziale USA 2024 | Harris vs Trump Diretta TV Rai Mediaset Sky La7 e Nove

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Al National Constitutional Hall di Philadelphia è tutto pronto per la grande sfida fra Donalde Kamala, al loro primo incontro in persona. Il dibattito ospitato da ABC News ha una durata di 90 minuti con due interruzioni pubblicitarie. A condurlo sono David Muir e Lindsey Davis, rispettivamente anchor di 'World News Tonight' e 'Prime'.I due moderatori hanno il compito di introdurre i candidati e sono gli unici a poter fare domande: anon è infatti permesso di porsi reciprocamente quesiti. Nella sala non c'è pubblico, così come è accaduto nelfrae Joe Biden, e i due candidati non possono consultarsi con lo staff della loro campagna durante le pause pubblicitarie. All'ex presidente eè assegnato un podio ciascuno sul lato destro e sinistro del palco.