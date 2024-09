Colloqui Hamas | no a nuove richieste

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 11 settembre 2024) 22.46 Nei negoziati a Doha con il capo dell' intelligence egiziana e il premier del Qatar, la delegazione negoziale diha ribadito la sua disponibilità a implementare un cessate il fuoco "immediato, che includa il ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza". In una nota diffusa dopo iha detto di "non avere", ma che si oppone a qualsiasi nuova richiesta da entrambe le parti. "Abbiamo dato la nostra risposta ai mediatori. Disponibili ad altra mediazione per un accordo",ha aggiunto.