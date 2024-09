Cambiamenti climatici nei prossimi 20 anni il 70% della popolazione mondiale mondiale è rischio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Secondo un nuovo studio, quasi tre quartipotrebbe affrontareforti e rapidi nelle temperature estreme e nelle precipitazioni nei20, a meno che le emissioni di gas serra non vengano ridotte in modo drastico. Lo studio è stato condotto da scienziati del Cicero, il Centro per la Ricerca Internazionale sul Clima, con il supporto dell’Università di Reading. I risultati mostrano che il 20%potrebbe trovarsi esposto a rischiestremi se le emissioni verranno ridotte a sufficienza per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Al contrario, se verranno prese misure limitate, ilpotrebbe interessare fino al 70%