Calcio | Milan Paulo Fonseca è già sulla graticola del Diavolo?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Una pausa dedicata alle nazionali per ricalibrare il tiro e riordinare le (poche) idee che fin qui ilha messo in campo in un avvio certamente negativo. Il campionato di Serie A è appena cominciato, ma i rossoneri sono stati investiti da una valanga di negatività culminata, ovviamente, dalla mancata presenza di Theo Hernandez e Rafael Leao durante la riunione di squadra andata in scena nel cooling break di Lazio-. Una delegittimazione diche ha messo ancor più in crisi il tecnico, arrivato da qualche mese, che non sta ricevendo le giuste risposte dalla sua formazione (due punti in tre partite). Il mister portoghese è giàquestione si è recentemente espresso Giorgio Furlani, amministratore delegato dei meneghini.