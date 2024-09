Maxi rissa a Marina Volano pugni calci e anche ombrellate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Hanno seminato il panico tra urla, colpi proibiti,. Due bande – almeno sette le persone coinvolte – si sono fronteggiate sotto una pioggia battente lo scorso fine settimana nelle vie del centro didi Massa. I residenti, richiamati alle finestre dalle urla, così come i passanti sono rimasti impressionati dalla furia che si è sprigionata e che ha visto protagonisti un manipolo di persone, alcune delle quali palesemente alterate dall’alcol. La rabbia ha preso la forma die sono volate: insomma, una furia cieca che ha visto più volte i contendenti finire a terra. Uno di loro, più in difficoltà, era rimasto scalzo e con i soli pantaloni indosso. Ma i ’rivali’ a quel punto non si sono fermati e i colpi sono proseguitinei confronti di quelli che erano caduti al bordo del marciapiede.