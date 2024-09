LIVE Norvegia-Italia 0-3 Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA | Baldanzi show in Norvegia tripletta agli scandinavi e 3 punti fondamentali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostrafinisce qui. Vi ringraziamo per averci seguiti e vi diamo appuntamento al prossimo appuntamento. Buon proseguimento di serata e buon divertimento! La classifica del gruppo A è la seguente:21; Irlanda 18;15; Lettonia 8; Turchia 7; San Marino 0. L’passa a Stavanger () in una partita sulla carta non facile. La squadra avversaria, tuttavia, risulta meno fisica di quanto non si aspettassero gli uomini di Nunziata. Prestazione maiuscola diche porta a casa il pallone dopo aver segnato unaspettacolare. I 3guadagnati all’SR-Bank Arena confermano gli azzurrini in prima posizione del gruppo A a quota 21, a +3 sull’ Irlanda che ha pareggiato 2-2 con la Lettonia (ricordiamo che ha una partita in meno però), e a +6 sulla, ferma a 15.