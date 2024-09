L' autotune lo ha tradito sul palco e il video è diventato virale Poi ha spiegato sui social | Non sono Céline Dion ma avrebbe stonato chiunque

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 10 settembre 2024) Ogni piccolo inciampo di Fedez diventa, oggi ancor di più dopo le recenti vicissitudini, dalla separazione da Chiara Ferragni al presunto coinvolgimento in una rissa. Durante il Festival Agroalimentare Amunì, a Torrenova (Messina), il rapper milanese ha vissuto un momento non proprio memorabile. L’artista, che si è esibito nella località siciliana il 7 settembre, ha dovuto interrompere la sua performance a causa di un problema tecnico legato all’, generando non solo imbarazzo ma anche un’ondata di commenti suimedia.