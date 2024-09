La fuga dei ladri acrobati scappano legando i vestiti A vuoto il colpo nel condominio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Uzzano (Pistoia), 10 settembre 2024 – Sempre più audaci, i soliti ignoti sempre pronti a generare sorprese poco gradite ai padroni di casa.in azione in un vecchioin via Francesca Vecchia a Uzzano, dove almeno un paio di intrusioni sono state tentate nel cuore della notte. I malviventi, però, non sono riusciti nell’impresa di intrufolarsi nelle case senza esser beccati: il rumore di vetri rotti ha svegliato i condomini, che si sono confrontati fra loro e hanno subito avvisato i carabinieri della Stazione di Pescia. Insospettiti dai rumori generati dai condomini che avevano capito che qualcosa non andava, i banditi hanno rinunciato al ‘’ e se la sono data a gambe.