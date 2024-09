Il Roller apre la campagna abbonamenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Le stecche biancorossazzurre affilano le armi in vista del primo turno di campionato. L’hockey italiano di Serie A1 scenderà in pista sabato 12 ottobre: per l’HockeyClub Monza TeamServiceCar il primo ospite (ore 20.45, PalaRovagnati) sarà il Sarzana. La società ha intanto avviato la: si parte dai 50 euro della curva Bagaj, per arrivare ai 250 del socio-sostenitore. Ma ne bastano 100 per riservarsi una poltronissima. Il biglietto per la singola partita costa 10 euro, ne sono sufficienti 5 per il ridotto. Glisi possono sottoscrivere il martedì al PalaRovagnati dalle 21 alle 22. In ogni caso, c’è già un certo interesse per la “prima“ dell’Hrcm, reduce da una profonda ristrutturazione.