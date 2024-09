I trampoli di Schieti in un docufilm prodotto insieme al Liceo artistico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Il Centro socio culturale Don Italo Mancini organizza il Palio deidal 1998 e quest’anno, nel 2024, ha festeggiato la 25ª edizione. Da qualche anno è nata la collaborazione tra l’associazione e ilScuola del Libro di Urbino: oltre a creare una serie di gadget, l’idea principale e più impegnativa è stata quella di produrre unche potesse raccontare la storia deipresenti nel territorio die di Urbino, quando contadini e minatori li utilizzavano per attraversare il fiume Foglia, andando a lavorare nei campi e in miniera. Nella stagione calda diventavano strumento di gioco per grandi e piccoli, che organizzavano delle corse suifino al centro del castello, dove poi si faceva festa con balli popolari e premiazione dei vincitori con cacio e vino.