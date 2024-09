Gli abbonamenti a quota 1 400 | riaperte le adesioni fino al 22

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) L’Ancona che vince fa decollare la campagnae il botteghino. Il 2-0 sull’Isernia, a coronamento di una prova più che buona da parte dei dorici alla prima al Del Conero, è benzina che alimenta il fuoco dell’entusiasmo. Gli abbonati nella scorsa stagione erano 2500, laattuale di tessere sottoscritte nell’anno dell’ennesima ripartenza ha già superato1400. Dato significativo in positivo, perché mostra che l’entusiasmo, appunto, si sta riaccendendo, ma anche in negativo, perché dopo l’incremento fatto registrare un anno fa, le vicissitudini amarissime vissute per l’ennesima volta dalla tifoseria dallo scorso 4 giugno mostrano di aver lasciato abbondantemente il segno nel cuore di tanti sostenitori che non possono né vogliono digerire il tradimento di Tiong e Canil.